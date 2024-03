Gegner des VfB Stuttgart: Warum Union Berlin kein Vorbild ist

1 Ende Oktober 2023: Chris Führich rennt den Berlinern Trimmel (li.) und Volland davon. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart träumt von der Champions League. Am Bundesliga-Gegner von diesem Freitag zeigte sich in dieser Saison, was da so alles schieflaufen kann. Höhenflug und Absturz – eine Analyse.











Das Märchen endete in einem Albtraum. Der 1. FC Union Berlin, vor knapp fünf Jahren noch Zweitligist, durfte in dieser Saison in der Champions League im Bernabéu gegen Real Madrid spielen: Die Eisernen bei den Königlichen – der Kontrast der inoffiziellen Clubnamen spiegelte auch die Vereine mit ihren Wegen und ihrem Wesen perfekt wider. Dann wurden die Eisernen nach dem 0:1 gegen Real gebogen auf ihrem Tanz auf drei Hochzeiten, bei dem sie am Ende komplett aus dem Rhythmus kamen.