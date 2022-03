So viel kosten Super, E10 und Diesel derzeit in Stuttgart

1 Ein Liter Kraftstoff kostet derzeit deutlich mehr als 2 Euro je Liter. Foto: dpa/Michael Kappeler

An den Tankstellen klettern die Treibstoffpreise derzeit in ungeahnte Höhen. Wir zeigen in Echtzeit, wo der Sprit in Stuttgart am teuersten und günstigsten ist.















Link kopiert

Stuttgart - Autofahrer müssen an der Tankstelle derzeit tief in die Tasche greifen. Auch in Stuttgart und Umgebung liegen die Spritpreise an vielen Tankstellen seit Tagen regelmäßig über zwei Euro pro Liter – egal ob Super, Diesel oder E10. Das zeigen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, an die Tankstellenbetreiber ihre Preise mehrmals täglich übermitteln.

Am Dienstagnachmittag (14 Uhr) verlangten einzelne Tankstellen in Stuttgart 2,20 Euro für einen Liter Diesel, der Höchstpreis für Super lag bei 2,18 Euro. An keiner der ausgewerteten Tankstellen lag der Preis für Super, E10 und Diesel unter 2 Euro je Liter. Wie hoch die derzeitigen Preise sind, zeigen wir hier laufend aktualisiert.

Aktuelle Kraftstoffpreise in und um Stuttgart

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Stuttgart und Umgebung. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die derzeit geöffnet haben und die in einem 10-Kilometer-Umkreis um die Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Sie können die Tabelle durchblättern und nach Kraftstoffart sortieren.

Die in der Tabelle berichteten Daten der Markttransparenzstelle können nur indirekt bezogen werden. In diesem Fall kommen sie über die Datenschnittstelle des Anbieters „Tankerkönig“.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Morgens ist Benzin am teuersten

Als wichtiger Grund für die steigenden Preise gelten der russische Einmarsch in die Ukraine sowie die Furcht vor einem Importstopp für russisches Öl und damit die Grundlage für Treibstoffe. Die Preise waren aber bereits vor Ausbruch des Kriegs gestiegen, etwa weil im Zuge der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie die Nachfrage gestiegen ist.