Foto: imago images/Panthermedia/NomadSoul via www.imago-images.de

In gut einem Monat ist Weihnachten. Die Wochen davor sind meist damit ausgefüllt, Geschenke zu kaufen, die Wohnung zu schmücken und das Festtagsmenü zu planen. Für viele bedeutet das Stress. Im Freien ist es außerdem oft kalt und nass. Wir haben einige Orte zusammengestellt, an denen man dem Winterblues trotzen kann.

Einen Blick von oben auf die Stuttgarter Innenstadt und die Königstraße bietet das Riesenrad im Hof des Neuen Schlosses. An seinem höchsten Punkt befindet man sich bis zu 58 Meter über der Stuttgarter City. Alles Wissenswerte dazu finden Sie in diesem Artikel.

Riesenrad vor dem Neues Schloss in Stuttgart (Archivfoto). Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Magische Momente mit viel Lichterglanz und Sternenzauber gibt es bis zum 14. Januar im Christmas Garden in der Wilhelma zu erleben. Was der besondere Garten zu bieten hat und weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Christmas Garden 2023 in der Wilhelma Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Der Duft von gebrannten Mandeln, Lebkuchen, Glühwein und die besondere Atmosphäre machen den Zauber von Weihnachtsmärkten aus. In Stuttgart startet der Weihnachtsmarkt am 29. November. Aber auch viele andere Märkte gibt es im Land. Hier geht es zu unserem Überblick, über die größten im Land.

Die Lichter des Stuttgarter Weihnachtsmarktes in der Innenstadt (Archivfoto). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wer es lieber etwas kuscheliger und kleiner mag, findet hier kleine und kreative Alternativen zum großen Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt.

Viele Jahre lang war die Eisbahn das Highlight des Stuttgarter „Wintertraums“. Doch aus Energiespargründen wurde im vergangenen Winter auf Eis verzichtet. Statt Schlittschuhen sind jetzt Rollschuhe angesagt. Alles Wissenswerte über die Rollschuhbahn finden Sie in diesem Artikel.

Wintertraum am Schlossplatz in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Wer lieber auf Kufen als auf Rädern unterwegs ist, kommt in der Eishalle Ludwigsburg voll auf seine Kosten. Mehr dazu in diesem Artikel.

Schlittschuhfans kommen in Ludwigsburg auf ihre Kosten. Foto: www.imago-images.de/NomadSoul via imago-images.de

Wenn es draußen nass und kalt ist, dann ist es zeit zum Saunieren. Schwimmen im warmen Wasser oder Schwitzen im Dampfbad – Hauptsache Entspannen ist die Devise. In der Region Stuttgart gibt es viele Thermalbäder und Saunen – nicht zuletzt wegen der Mineralwasservorkommen.

Schwitzen statt Frieren – das geht in einer der vielen Saunen in der Region. Foto: www.imago-images.de/imageBROKER/Michaela Begsteiger via www.imago-images.de

Wir zeigen die schönsten Bäder in und um die Landeshauptstadt.