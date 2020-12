Am Dienstag sprechen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Innenminister Thomas Strobl und Gesundheitsminister Manfred Lucha in der Regierungs-PK über aktuelle Themen. Dabei geht es auch um die Corona-Entwicklungen. Wir tickern live.

In ihrer wöchentlichen Regierungs-Pressekonferenz informieren Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Innenminister Thomas Strobl und Gesundheitsminister Manfred Lucha am Dienstag ab 12 Uhr über die gesetzten Themen "Gesetz zur Verbesserung der Cybersicherheit" und "Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum". Daneben geht es auch um die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.