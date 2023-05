1 Wer mit dem Vakzin Janssen von Johnson & Johnson geimpft wurde, galt bisher schon nach einer Impfung als vollständig geimpft. Foto: imago/Pacific Press Agency/Ángel García

Wer einmal mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft war, galt bislang als vollständig geimpft. Nun hat der Bund eine wichtige Verordnung geändert. Das hat Folgen – auch für Geimpfte und Genesene in Baden-Württemberg.









Stuttgart - Es ist nicht immer leicht, mit den geltenden Regelungen in der Coronapandemie Schritt zu halten. Vor allem dann, wenn es um spezielle Fälle geht – wie etwa um den Impfstatus all jener, die ihre Erstimpfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben. Was für sie noch bis vor einigen Tagen galt, gerade in Baden-Württemberg, ist inzwischen überholt: An diesem Samstag hat der Bund die sogenannte Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) geändert. Das hat auch im Südwesten Konsequenzen für all jene, die mit dem Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft sind.