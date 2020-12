1 Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wurde das Urteil von Stehpan B. im Oberlandesgericht Naumburg verlesen. Foto: imago images/Christian Grube

Der Synagogen-Attentäter von Halle, Stephan B., ist vom Oberlandesgericht Naumburg zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Magdeburg - Im Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle ist der Angeklagte Stephan B. zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Urteil erging unter anderem wegen zweifachen Mordes, vielfachen Mordversuchs und Volksvertretung. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich macht.

Antisemitisches Tatmotiv

In der Urteilsverkündung schilderte die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens, wie B. am 9. Oktober vergangenen Jahres versuchte, bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen und die dort versammelten Menschen zu töten. Sie sprach von einer „abscheulichen, feigen und menschenverachtenden Tat“. B.s Tatmotiv sei seine antisemitische, von Rassenhass geprägte Gesinnung gewesen. Er habe die mehr als 50 Menschen in der Synagoge ermorden wollen. Diese hätten „Todesängste“ ausgestanden.

Sprengsätze verfehlten ihr Ziel

Als B. es nicht schaffte, in die Synagoge einzudringen, erschoss der 28-Jährige auf offener Straße eine zufällig vorbeilaufende Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Auf seiner anschließenden Flucht durch den Saalekreis verletzte er zwei weitere Menschen schwer, bis er schließlich nach einem Unfall festgenommen werden konnte. Dass andere Menschen mit dem Leben davon kamen, lag wohl nur daran, das B.s Sprengsätze ihr Ziel verfehlten und seine Waffen mehrfach Ladehemmungen hatten.

Seine Taten übertrug B. live ins Internet. Er erhoffte sich davon eine große Öffentlichkeit und mögliche Nachahmer. Das Video und auch die von ihm verfassten antisemistischen und rassistischen Schriften waren im Prozess wichtige Beweismittel. B. räumte die Taten weitgehend ein. Echte Reue zeigte er allerdings nicht. Mertens sagte am Montag, B. habe alle Hemmschwellen abgelegt. Mit Blick auf die von ihm erschossene Passantin ergänzte sie, er sei bereit gewesen, jedes Hindernis für die Tat zu beseitigen.