Stuttgart - Auch wenn die angeblichen Ereignisse 15 Jahre zurückliegen und in diesem aktuellen Rechtsstreit juristisch keine Rolle spielen, so sind sie doch der zentrale Bestandteil dieser komplexen Geschichte. Diese Ereignisse sind sogar der Auslöser zweier Verfahren am Stuttgarter Arbeitsgericht, wo am kommenden Montag möglicherweise das erste Urteil gesprochen wird. Die vorangegangenen Gütetermine haben zu keiner Einigung zwischen dem SWR und einer dort festangestellten Redakteurin sowie einem ebenfalls mit einem unbefristeten Vertrag ausgestatteten Regisseur geführt.