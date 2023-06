Razzia in Hessen und Baden-Württemberg

1 Die Polizei hat zwei Frauen im Rahmen einer Razzia verhaftet. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Den beiden Verhafteten wird vorgeworfen, sie hätten neun Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland geschleust und Steuern hinterzogen.









Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Hessen und Baden-Württemberg hat die Polizei zwei Frauen festgenommen. Sie sollen Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland gebracht haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch erläuterte. Ihnen werden unter anderem das gewerbs- und bandenmäßige Einschleusen von Ausländern und Steuerhinterziehung vorgeworfen.