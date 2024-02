Rathaussturm in Fellbach: „Captain“ OB Zull wird beim Slalomkick gefordert

19 Die Weingeister des FCC und die Weidawölf der 1. Narrenzunft Fellbach beim Rathaussturm. „Captain“ OB Zull beim Slalomkick. Foto: Stoppel

OB Gabriele Zull schlüpft beim Rathaussturm der Fellbacher Narren ins Fußballdress – passend zur nahenden Europameisterschaft.











Wir sind faire Verlierer“, sagte Oberbürgermeisterin Gabriele Zull im Fußballdress. Sie war gemeinsam mit ihrem „Team rot“ in Sportklamotten geschlüpft, um den Narren am Schmotzigen Donnerstag im Fellbacher Rathausinnenhof Paroli zu bieten. Doch ihr „Team rot“ hatte gegen die geballte Kraft der Narren letztlich den Kürzeren gezogen. Das Team aus der „Verwaltungstrutzburg“ hatte alles gegeben. In der „Arena zu Fellbach“, die schon mal auf die Europameisterschaft einstimmen sollte, galt es, auf ganz besondere Tore schießen, Slalom zu kicken und ausgefeilte Fragen in der „Sporttheorie“ zu lösen. „Komisch, dass unsere Fragen immer so komisch sind“, gab OB Zull zu bedenken. Die Fragen, die es da zum Thema Fußball zu beantworten gab, hatten es schon in sich – so abenteuerlich waren sie teils. Es kam, wie es kommen musste: „Hatschi, Hatschi!“, tönte es über den Platz, mit dem Schlachtruf zogen die Fellbacher Narren ins Rathaus ein, wo ihnen der Schlüssel fürs Rathaustor überreicht wurde.