Die Universität Hohenheim gehört laut einem Ranking des Portals Studycheck zu den beliebtesten Unis in Deutschland. Bis an die Spitze hat es aber nicht ganz gereicht.

Jedes Jahr veröffentlich das Portal Studycheck ein Ranking zu den beliebtesten Universitäten. In die Top Ten haben es dieses Mal gleich vier Unis aus Baden-Württemberg geschafft: die Universität Ulm, das Karlsruher Institut für Technologie, die Universität Mannheim sowie die Universität Hohenheim.

Letztere landete in der Auswertung auf dem 4. Platz, lediglich die Technische Universität Chemnitz (3. Platz), die Universität Mannheim (2. Platz) sowie die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (1. Platz) überzeugten die Studierenden mehr. Trotzdem konnte sich das Ergebnis für die Stuttgarter Uni mit einem Scorewert von 8,7 von 10 und einer Weiterempfehlung von 95 Prozent sehen lassen. „Corona und die Digitalisierung haben den Universitäten den Anstoß gegeben, die Lehre und Studienbedingungen neu zu denken. Hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und werden zusammen mit unseren Studierenden am Ball bleiben“, sagt Korinna Huber, Prorektorin für Lehre der Universität Hohenheim, in Bezug auf das Ranking in einer Mitteilung der Universität. Und weiter: „Ich freue mich sehr, dass dieser Geist und die Aufbruchsstimmung bei den Studierenden so gut ankommt, dass sie uns als eine der besten Universitäten Deutschlands wahrnehmen.“

Lesen Sie auch

So sehen die Plätze fünf bis zehn aus

Auf den Rängen fünf bis zehn landeten die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Georg-August-Universität Göttingen, die Technische Universität München, das Karlsruher Institut für Technologie, die Technische Universität Darmstadt sowie die Universität Ulm.

Studycheck ist nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Hochschulbewertungsportal. Für das Ranking wurden mehr als 78.000 Erfahrungsberichte von Studierenden ausgewertet. Voraussetzung für die Aufnahme waren mindestens 250 veröffentlichte Bewertungen im vergangenen Jahr. Ausschlaggebend für die Platzierung der einzelnen Hochschulen war der sogenannte Scorewert, der durch die Sternebewertung sowie die Weiterempfehlungsrate der Studierenden gebildet wurde.