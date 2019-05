A 8 zwischen Ulm und Stuttgart Wohnmobil von TV-Trödler Ludwig Hofmaier ausgebrannt

Der TV-Trödler Ludwig „Lucki“ Hofmaier hat einen schwarzen Tag hinter sich. Sein Wohnmobil ist am Rastplatz Urweltfunde an der A 8 bei Weilheim an der Teck komplett ausgebrannt.