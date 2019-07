7 Vorjahressieger Geraint Thomas (rechts) ist auch dieses Jahr dabei. Foto: AFP

Gesamtsieger, Etappenjäger, Publikumslieblinge: Die Tour de France muss 2019 aus verschiedenen Gründen ohne eine Reihe namhafter Fahrer auskommen. Einige dürften im nächsten Jahr wieder am Start stehen, für andere könnte es ein Abschied für immer sein.

Stuttgart - Am Samstag startet in Brüssel die 106. Tour de France – am Start sind unter anderem elf deutsche Fahrer. Doch einige große Namen, die in den vergangenen Jahren der Frankreichrundfahrt ihren Stempel aufgedrückt haben, werden nicht dabei sein. Darunter ein Fahrer, der erstmals seit 2007 nicht dabei ist und ein anderer, der nun eben im nächsten Jahr Geschichte schreiben will.