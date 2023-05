1 Nur auf freigegebenen Trails sowie auf Wegen, die breiter als zwei Meter sind, dürfen Radfahrer in Baden-Württemberg fahren. Foto: Imago images/Cavan Images

Seit Kurzem gelten für die Mountainbiker im Stuttgarter Wald neue Regeln: Die drei szenebekannten Trails, die zuletzt als Pilotprojekt getestet wurden, dürfen nun offiziell befahren werden. Das sind der Arizona-Trail und der Indiana-Jones-Trail in Botnang sowie der Klabuster-Trail 2 in Kaltental. Dafür entschied die Stadt, „dem wilden Biken einen Riegel vorzuschieben“. Das bedeutet: Alle anderen Trails in Naturschutzgebieten, Waldbiotopen und Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) wurden gesperrt. In den vergangenen Tagen wurden etwa am Birkenkopf, in Kaltental, am Lemberg und an der Ruhbank Verbotsschilder aufgestellt oder Seile aufgehängt.