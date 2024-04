1 Laut Land „umfassend sanierungsbedürftig“: Das alte Statistische Landesamt in Heslach. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Land prüft, ob es den Gebäudekomplex des ehemaligen Statistischen Landesamts als Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Geflüchtete nutzen kann. Im Rathaus hat man dafür bisher aber andere Pläne und ist von der Ankündigung des Landes überrascht.











Link kopiert



Die Prüfung einer Erstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge im alten Statistischen Landesamt in Heslach überrascht die Stuttgarter Verwaltungsspitze. Für die Büroimmobilie (Böblinger Straße 68-70) sollte in den nächsten Monaten ein Kaufvertrag mit dem Land unterschrieben werden. „Die Beschlussvorlage ist gerade in Vorbereitung“, informiert die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. An diesem Donnerstag trifft sich die Task-Force zur Flüchtlingsunterbringung und will den Fall beraten.