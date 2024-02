Prozess um Sklaverei in Stuttgart: Ehefrau versklavt – „Imperator“ muss lange hinter Gitter

1 Das Stuttgarter Landgericht hat einen Mann, der seine Frau jahrelang misshandelt haben soll, zu einer Haftstrafe verurteilt. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Ein Mann soll seine Frau zehn Jahre lang wie eine Sklavin gehalten, gefoltert und auf den Strich geschickt haben. Jetzt ist der bizarre Prozess am Stuttgarter Landgericht nach mehreren Wochen zu Ende gegangen.











Kein einziges Mal schaut der Angeklagte zum Richter, als der über eine Stunde lang das Urteil begründet und ihn immer wieder direkt anspricht. Der hagere 37-Jährige blickt nach vorn und hört nach außen regungslos, was die vierköpfige Kammer des Stuttgarter Landgerichts entschieden hat. Für sechs Jahre muss er hinter Gitter. Wegen Menschenhandels, Zwangsprostitution, Zuhälterei und gefährlicher Körperverletzung in diversen Fällen. All das begangen an seiner früheren Frau, die er zehn Jahre lang wie eine Sklavin gehalten, gefoltert, komplett überwacht, verprügelt und zur Prostitution gezwungen haben soll.