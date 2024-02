Prozess um Munitionsaffäre in Tübingen: Verfahren eingestellt – KSK-General muss Geld spenden

1 General Markus Kreitmayr kann aufatmen. Der Prozess gegen ihn ist vorbei. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Hat der ehemalige Chef des Kommandos Spezialkräfte in Calw Straftaten vertuscht? Das Gericht mag das nicht ausschließen, sieht aber nur eine geringe Schuld.











Ein Freispruch ist es nicht. Doch der ehemalige Chef des Calwer Kommandos Spezialkräfte (KSK), Markus Kreitmayr, muss in der so genannten Munitionsaffäre nun auch keine Verteilung mehr fürchten. Nach einer halbstündigen Bedenkzeit stimmte er einer Einstellung des gegen ihn am Landgericht Tübingen laufenden Strafverfahrens zu. Das Gericht sehe nur eine geringe Schuld beim Angeklagten, hatte der Vorsitzende Richter Armin Ernst zuvor erklärt. Kreitmayr zahlt im Gegenzug 8000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.