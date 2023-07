1 Ein weiteres Phantombild jenes Mannes, der Brigitta J. 1995 in Sindelfingen getötet haben soll. Foto: Polizei/LPD Stuttgart I

Im Cold-Case-Indizienprozess um den gewaltsamen Tod von Brigitta J. im Juli 1995 geht es um Wiedererkennungsmerkmale des Täters – eines spielt vor Gericht eine bisher auffallend unauffällige Rolle.









Stuttgart - Was verraten Zähne über einen Mordverdächtigen? In einem Indizienprozess, in dem der 70-jährige Angeklagte schweigt und die Tat schon über 25 Jahre zurückliegt, kommt es auf jedes kleine Detail an. Beim Prozess um den gewaltsamen Tod von Brigitta J. im Juli 1995 in Sindelfingen haben sich die Prozessbeteiligten am Mittwoch alte Lichtbildvorlagen von Menschen angesehen, die einst dem Hauptzeugen vorgelegt worden waren. Der hatte dem Täter in die Augen geschaut. Dieser US-Zeuge hat damals wie heute zu Aussehen und Ähnlichkeiten eindeutige Angaben gemacht – bis hin zu sehr auffälligen Zähnen. Doch welche Rolle spielen die nun?