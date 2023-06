2 An der Tilsiter Straße in Sindelfingen wurde damals eine Frau ermordet. Foto: Polizei

Ein 70-Jähriger soll vor 25 Jahren eine Stuttgarterin auf offener Straße in Sindelfingen umgebracht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Es ist ein schillernder Fall für die Justiz.









Stuttgart/Sindelfingen - Norbert Winkelmann hat in viele menschliche Abgründe geblickt. Ein tödlicher Streit unter Nachbarinnen in einem Hochhaus, ein Wahnkranker, der in Böblingen auf Polizisten einsticht, ein Mann, der aus Australien nach Sindelfingen reist, um seine Ex-Frau auf offener Straße niederzustechen. Nun hat der Vorsitzende Richter der 19. Schwurgerichtskammer einen der ungewöhnlichsten Mordfälle in der Region als Anklage auf dem Tisch – ein Fall, der 25 Jahre für seine mutmaßliche Aufklärung gebraucht hat. Der Beschuldigte ist eine schillernde Figur, wie sie selbst für einen erfahrenen Strafrichter wie Winkelmann nicht schillernder sein könnte.