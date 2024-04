Mann zündet sich vor dem Gerichtsgebäude selbst an

Prozess um Donald Trump in New York

1 Polizisten unweit des Ortes, an dem sich ein Mann selbst angezündet haben soll. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kam es beim Trump-Prozess zu einem Zwischenfall. Ein Mann zündete sich selbst an. Die Polizei hat den Vorfall inzwischen bestätigt.











Vor dem New Yorker Gericht, in dem der historische Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump stattfindet, hat sich am Freitag ein Mann selbst angezündet. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.