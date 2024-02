Prozess nach Randale in Stuttgart-Hallschlag: Eritreer soll Betonfuß und Steine auf Polizisten geworfen haben

Am 16. September 2023 ist es im Cannstatter Stadtteil Hallschlag zu schweren Ausschreitungen gekommen. Huderte von Randalierern wollten eine Veranstaltung eines als regierungsnah geltenden Eritrea-Vereins stören. Es kam regelrecht zu Straßenkämpfen, Regime-Gegner gingen auf Polizeibeamte los, attackierten sie mit Holzlatten und warfen mit Steinen sowie Flaschen. Selbst Stühle flogen auf die Einsatzkräfte. Von mehreren Seiten wurde versucht, die Polizeiketten zu durchbrechen, um in die Turn- und Versammlungshalle an der Rommelstraße zu stürmen. Die traurige Bilanz: Mehrere Veranstaltungsteilnehmer sowie 39 Polizisten wurden laut Staatsanwaltschaft teils schwer verletzt, zehn waren dienstunfähig.

Prozess nach Stammheim verlegt

Am Donnerstagnachmittag hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Randalierer begonnen. Der 29-Jährige muss sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte am Amtsgericht Bad Cannstatt verantworten. Es ist der erste Prozess zu den Krawallen am Römerkastell. Zum Schutz aller Beteiligter und mit Blick auf die zurückliegenden Ereignisse hat man sich entschieden, das Verfahren im Hochsicherheitsgebäude des Oberlandesgerichts in Stammheim durchzuführen.

Dem Beschuldigten, der sich beim Verhandlungsauftakt weder zur Person noch zur Sache äußerte, wird vorgeworfen, an besagtem Samstag im vergangenen Herbst am Römerkastell um 13.53 Uhr als Erster den Betonfuß eines Bauzauns in Richtung der Polizisten geworfen zu haben. Im weiteren Verlauf soll der eritreische Staatsbürger mit verschiedenen Gegenständen, unter anderem einen mehr als drei Kilogramm schweren Pflasterstein, versucht haben, Einsatzkräfte, die zu Beginn der Ausschreitungen ohne Schutzschilder und Helme vor Ort waren, zu treffen. Durch sein Verhalten habe er andere Personen animiert, Polizisten zu attackieren. Sach- und Personenschäden seien billigend in Kauf genommen worden, so die Anklage. Der 29-Jährige sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft aus seinem Wohnort Laichingen bei Schwäbisch Hall mit dem Ziel nach Bad Cannstatt gefahren, die Veranstaltung zu stören.

120 Stunden Videomaterial

Der 29-jährige Angeklagte konnte Mitte Januar festgenommen werden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Auf die Spur des Angeklagten kam die Polizei durch die Auswertung von Videoaufnahmen. Ein Team aus fünf sogenannten Super-Recognisern, die besonders gut Gesichter wiedererkennen können, hat nach den Krawallen insgesamt rund 120 Stunden Material ausgewertet.