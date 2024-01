Prozess in Stuttgart: „Ich war seine Sklavin, sein Besitz“

Prozess in Stuttgart

1 Am Landgericht läuft ein Prozess um kaum zu fassenden Menschenhandel. Foto: Imago/Hettrich

Ein Mann soll seine Frau über Jahre brutal misshandelt und sie zur Prostitution gezwungen haben. Am dritten Tag des Prozesses sagt die Frau im Gericht aus – und berichtet von Todesangst und bizarren Details.











Unter anderem Menschenhandel und gefährliche Körperverletzung lauten die Vorwürfe gegen einen 37 Jahre alten Mann am Stuttgarter Landgericht. Was im Juristendeutsch so nüchtern klingt, umschreibt eine nahezu unglaubliche Geschichte. Deren Versionen nicht weiter auseinandergehen könnten – und das über einen Zeitraum von über zehn Jahren.