Streik in Baden-Württemberg: Apotheken zu – hier gibt es dennoch Medikamente

1 Schon Mitte Juni hatte es einen bundesweiten Protesttag gegeben. Foto: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Wer an diesem Mittwoch Arzneimittel benötigt, wird vor verschlossenen Türen stehen: Von den 2264 Apotheken im Land wollen sich 90 Prozent am Protesttag beteiligen. Was die Gründe für den Streik sind und wo es in der Region Stuttgart im Notfall dennoch Medikamente gibt.











„Wir protestieren – für Ihre Gesundheit“ – so wird es am Mittwoch wieder in vielen Apotheken im Land heißen. Denn die Apotheker in Baden-Württemberg demonstrieren am 22. November gemeinsam mit ihren bayrischen Kollegen in Stuttgart vor allem für mehr Geld und weniger Bürokratie. Bei der Kundgebung auf dem Schlossplatz sollen auch Vertreter der Angestellten, der Ärzteschaft und von Patientenorganisationen zu Wort kommen. Wo aber bekommen die Bürger dann wichtige Arzneimittel? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.