10 Protest am Stuttgarter Marienplatz. Foto: Sebastian

Nach den Razzien gegen Klima-Aktivisten der Letzten Generation hat die Gruppe Protestmärsche in ganz Deutschland angekündigt. Ein solcher bewegt sich am Freitagmorgen auch durch die Stuttgarter Innenstadt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen setzen sie sich am Marienplatz in Bewegung. Rund 30 Aktivisten und Unterstützer der Klimagruppe Letzte Generation gehen zu Fuß auf der Hauptstätter Straße in Richtung Stuttgarter Innenstadt, legen den Verkehr auf der Bundesstraße stadteinwärts dabei lahm. Autofahrer hupen, die Polizei begleitet den Zug zwar, greift aber nicht ein. Man einigt sich mit den Protestierenden auf eine Strecke, die Richtung Paulinenbrücke und dann zum Palast der Republik kurz vor dem Hauptbahnhof führt. Der Verkehr staut sich offenbar bis zum Schattenring zurück. Die Aktion selbst ist nach rund einer Stunde wieder beendet.