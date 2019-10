Traktoren legen Verkehr in der City lahm

Demo der Landwirte in Stuttgart

6 Die Landwirte machen mobil bei einer Demo in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Die Protestfahrt der Landwirte sorgt am Dienstagmittag für ein Verkehrschaos auf den Straßen in Stuttgart. Auch Stadtbahnen und Busse sind sind von massiven Störungen im öffentlichen Nahverkehr betroffen.

Stuttgart - Nachdem sich die Landwirte mit ihren Traktoren bereits am Dienstagmorgen zu einer Protestfahrt durch Stuttgart versammelt haben, ist der Verkehr in einigen Teilen der Innenstadt mittlerweile zum Erliegen gekommen.

Einem Sprecher der Stuttgarter Polizei zufolge ist die Heilbronner Straße vom Pragsattel aus in Fahrtrichtung Innenstadt zurzeit komplett dicht. Auch der Verkehr auf der Pragstraße von Bad Cannstatt aus in Richtung Pragsattel steht still. (Stand: 12.30 Uhr).

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen

Auch der VVS berichtet von massiven Störungen im gesamten Stadtgebiet. Wegen der Demonstration der Landwirte komme es im Bereich der Stuttgarter Innenstadt und Bad Cannstatt bis voraussichtlich etwa 15 Uhr auf fast allen Stadtbahn- und Buslinien zu erheblichen Fahrplanabweichungen und Fahrtausfällen.

Nach der Rundfahrt mit den Traktoren treffen sich die Landwirte gegen 13 Uhr zu einer Kundgebung in der Kernerstraße.

