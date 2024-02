Proteste in Schorndorf: Bauern-Aufstand gegen Grünen-Chefin

1 Über Stunden wurde die Zufahrt zur Manufaktur blockiert. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Der Politische Aschermittwoch in der Schorndorfer Manufaktur wird von verbalen Entgleisungen überschattet – auch wenn die Grünen eigene Fehler einräumen und die Bauern zu Wort kommen lassen.











Link kopiert



Nach den tumultartigen Ausschreitungen beim Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach ist es am Abend auch bei einer spontanen Protestaktion in Schorndorf zu verbalen Entgleisungen gekommen. Aufgebrachte Landwirte hatten mit gut drei Dutzend Traktoren schon Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung die Zufahrtsstraßen zum Club Manufaktur blockiert, bis weit in die Nacht waren gelb blinkende Warnlichter zu sehen und immer wieder Presslufthupen zu hören.