Proteste bei Pleidelsheim: Zuspruch für Bauern am Straßenrand

Zuspruch für Bauern am Straßenrand

1 Im Dialog stehen der Grüne Tayfun Tok, Wolfgang Kölle, sowie Tobias Vogt und Fabian Gramling von der CDU (von links). Foto: avanti

Die Bauernproteste gegen die Agrarpolitik sind berechtigt, finden Abgeordnete aus dem Landkreis Ludwigsburg. Sie nahmen an einer Kundgebung bei Pleidelsheim teil.











Zufrieden mit dem Verlauf der Bauernproteste im Kreis Ludwigsburg zeigte sich Wolfgang Kölle, Vorstandsmitglied des Vereins Land Schafft Verbindung (LSV) am Montagmorgen gegen 8 Uhr am Straßenrand bei Pleidelsheim: „Wir haben den Verkehr nicht blockiert, aber Präsenz gezeigt.“ Der Bönnigheimer Landwirt hatte eine Kundgebung an der Autobahnauffahrt organisiert. Zu ihr kamen Politiker wie die Christdemokraten Fabian Gramling (MdB) und Tobias Vogt (MdL) sowie der Grünen-Landtagsabgeordnete Tayfun Tok.