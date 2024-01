An der Demonstration „Herrenberg gegen Rechts“ haben am Sonntag rund 6000 Personen teilgenommen. Diese Zahl nannte die Polizei. Aufgerufen zu dem Protest hatte das Bündnis „Herrenberg gegen Rechts“, das Anfang der Woche mit etwa 200 Teilnehmern gerechnet hatte.

Bundesweiter Protest

Die Veranstaltung begann gegen 12.30 Uhr vor der Stadthalle und führte schließlich auf den Marktplatz.

In ganz Deutschland fanden an diesem Wochenende Proteste gegen rechts statt. Auslöser für die Proteste ist die Berichterstattung des Recherchenetzwerks Correctiv über rechtsextreme Überlegungen zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte. Deutschlandweit finden an diesem Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen rechte Umtriebe statt. In Stuttgart versammelten sich am Samstag rund 20 000 Menschen auf dem Schlossplatz. Eine Kundgebung in München musste am Sonntag wegen zu großen Andrangs abgebrochen werden. Dort hatten sich laut der Polizei 100 000 Menschen versammelt, der Veranstalter sprach von 250 000.