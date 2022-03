1 Mitmachkonzert am vergangenen Samstag vor der Staatsoper. Foto: Licht/Leif Piechowski

Der Protest gegen Putins Krieg in der Ukraine reißt nicht ab. Die größte Veranstaltung ist im Schlossgarten geplant. Aber auch an anderen Orten der Stadt wird es Aktionen geben.















Auch an diesem Wochenende wird der Protest gegen den Ukraine-Krieg die Menschen in Stuttgart wieder auf die Straßen treiben. Für diesen Sonntag, 13. März, 12 Uhr, ist anlässlich eines bundesweiten Aktionstags eine Großdemo im Oberen Schlossgarten vor der Staatsoper geplant, bei der bis zu 20 000 Menschen erwartet werden. Unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!“ rufen zahlreiche Organisationen zu der Veranstaltung auf. Wie am vergangenen Wochenende wird es am Eckensee eine Mitsingveranstaltung geben, dieses Mal geleitet von dem Füenf-Sänger Patrick Bopp. Außerdem tritt die Sängerin Thabilé auf.

Sofortiger Abzug Russlands

Veranstalter der Großdemo sind Umweltschutz-, Friedens- und humanitäre Organisationen sowie Gewerkschaften. Sie verlangten am Freitag einen sofortigen Abzug Russlands aus der Ukraine. „Wir wollen Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa, gemeinsamer Sicherheit, in Frieden und Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden“, teilten die Organisatoren mit.

4000 Kerzen für den Frieden

Bereits am Samstag wollen die Kreisverbände von CDU, Grüne, SPD und FDP „ein Zeichen für die Menschlichkeit und den Frieden zu setzen“, wie der Online-Sender Stuggi.TV meldet. Zu diesem Zweck soll der Schlossplatz um 19 Uhr von Tausenden Kerzenlichtern erhellt werden. Entsprechend angeordnet soll sich daraus der Schriftzug „We Stand With Ukraine“ ergeben. Davor um 16 Uhr gibt es an diesem Samstag eine Kundgebung der Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) auf dem Stauffenbergplatz. Bereits um 14 Uhr findet an eine Friedenskundgebung mit Benefizkonzert auf dem Vaihinger Schwabenplatz statt.