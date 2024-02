Protest gegen Pläne der DFL: Ferngesteuerte Flieger in Freiburger Stadion – Spielunterbrechung

Ferngesteuerte Flieger in Freiburger Stadion – Spielunterbrechung

1 Ein ferngesteuertes Flugzeug hat in Freiburg für eine Spielunterbrechung geführt. Foto: dpa/Tom Weller

Zwei ferngesteuerte Flieger haben in der Bundesliga-Partie zwischen SC Freiburg und Eintracht Frankfurt für eine Spielunterbrechung gesorgt. Der Protest richtet sich gegen die DFL.











Zwei ferngesteuerte Flugzeuge haben für eine Unterbrechung der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt gesorgt. Sie waren am Sonntag wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit aus dem Fanblock der Breisgauer gestartet worden. Zudem warfen die Anhänger, die dadurch gegen einen möglichen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) protestieren, Süßigkeiten auf das Feld. Da auch nach einem Schlichtungsversuch von SC-Trainer Christian Streich keine Ruhe einkehrte, schickte Schiedsrichter Tobias Stieler beide Teams in die Kabinen. Insgesamt war die Partie mehr als 13 Minuten unterbrochen, nachdem es schon vor dem Seitenwechsel zweimal kurze Zwangspausen gegeben hatte.