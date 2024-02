VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98: „Stuttgart international“ – Undav geht auf VfB-Bank steil

10 Deniz Undav feiert mit dem VfB den nächsten Sieg. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/HMB Media/Claus

Der VfB Stuttgart gewinnt auch beim SV Darmstadt 98 und festigt damit Platz drei. Die Laune bei Fans und Spielern könnte besser kaum sein – das zeigt auch ein Ausschnitt nach dem Tor von Mo Dahoud.











Der VfB Stuttgart eilt in der Fußball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Auch in Unterzahl ist die Truppe von Trainer Sebastian Hoeneß nicht zu stoppen. Beim SV Darmstadt 98 siegten die Schwaben mit 2:1 (1:0). Mit 46 Punkten steht die Elf mit dem Brustring auf dem dritten Tabellenplatz – und darf mittlerweile von der Champions League träumen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Dortmund – sechs sind es aktuell auf RB Leipzig. Dementsprechend gut ist auch die Laune bei Mannschaft und Fans. Nach dem zwischenzeitlichen 2:0-Treffer von Winterneuzugang Mo Dahoud schallte mal wieder lautstark aus dem VfB-Block: „Nach all der Schei..., geht´s auf die Reise – Stuttgart international“.