Protest der Rems-Murr-Landwirte: Daumen hoch für die Bauern

Auf ihrer Protestfahrt gegen die Sparpläne der Berliner Ampel haben die Bauern aus dem Rems-Murr-Kreis am Montag nicht nur genervte Berufspendler erlebt. Etliche Autofahrer würden auch Verständnis für den Ärger der Landwirte signalisieren. „Es gibt alle Reaktionen, viele Menschen zeigen uns auch Daumen hoch“, schilderte der Schmidener Landwirt Peter Treiber die Stimmungslage der wegen der Traktor-Kundgebungen im Stau stehenden Autofahrer.

Während die Backnanger Kollegen den Verkehr in der Gerberstadt zeitweise fast lahmlegten, entfaltete der Protest auch im Remstal eine spürbare Bremswirkung. In Fellbach trafen sich knapp 50 Landwirte und Weinbauern am Morgen beim Max-Graser-Stadion, um gemeinsam an der Sternfahrt nach Stuttgart teilzunehmen.

„Die hatten Angst, dass wir auch noch Mist abladen“

„Der Agrardiesel ist nur die Spitze des Eisbergs“ und „Leute ohne Ahnung wollen uns ruinieren“, stand auf Spruchbändern zu lesen, die an PS-starken Großtraktoren und auf Rebhängen eingesetzten Schmalspurschleppern angebracht waren. Dass der Bauernstand bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nur mit Zugmaschinen und nicht mit Anhängern zur Protestkundgebung erschienen war, begründete Wolfgang Bürkle, ebenfalls aus Schmiden, mit der fehlenden Genehmigung. „Die hatten Angst, dass wir Mist abladen“, sagte er.

Aus Sicht der Landwirte sind die Sparpläne der Bundesregierung der Punkt, der ein längst volles Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die inzwischen gescheiterte Diskussion um den Pflanzenschutz in ökologisch sensiblen Gebieten trägt ebenso zum Frust der Bauern bei wie der Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte oder die Maßgabe, dass Rodungsarbeiten nicht mehr im Winter stattfinden dürfen, weil im Boden gebundenes Nitrat freigesetzt werden könnte.

Für die Fahrt nach Berlin werden Busse gechartert

Deshalb soll in dieser Woche auch am Freitag im Großraum Stuttgart protestiert werden, für den 15. Januar planen die Bauern eine Beteiligung an den in Berlin geplanten Kundgebungen – nicht mit dem Traktor, sondern mit eigens gecharterten Reisebussen.