Pyralis papaleonei: Mottenart nach Papst Leo XIV. benannt

Wissenschaftler ehren den Papst mit einem kleinen Falter aus Kreta. Es ist ein Appell zur Bewahrung der Schöpfung - und ein diskreter Verweis auf den christlichen Glauben an die Auferstehung. Das Kirchenoberhaupt ist nicht der einzige Prominente, dessen Name eine neu entdeckte Tierart schmückt.
Eine neue Mottenart ist nach Papst Leo XIV. benannt worden. Wie das Internetportal „Pensoft Blog“ meldet, wurde die Spezies mit dem wissenschaftlichen Namen Pyralis papaleonei von Wissenschaftlern des Tiroler Landesmuseums und der Zoologischen Staatssammlung München in den Weißen Bergen auf Kreta entdeckt, wo sie endemisch zu sein scheint. Zuerst hatte das Fachjournal „Nota Lepidopterologica“ über die Neuheit berichtet.