Am 12. Januar beginnt in Katar die Asienmeisterschaft der Fußballer. Vom VfB Stuttgart wurde nun Woo-yeong Jeong für Südkorea nominiert. Was sind die Ziele seines deutschen Trainers Jürgen Klinsmann?

Dass der VfB Stuttgart im Januar und in Teilen des Februar auf einige seiner Spieler verzichten muss, war schon länger klar. Der Afrika-Cup und die Asienmeisterschaft sind der Grund dafür. Nun wurde in einem Fall aus der recht sicheren Vermutung Gewissheit.

Jürgen Klinsmann, der frühere Stürmer des VfB, ist Nationaltrainer in Südkorea – und geht unter anderem mit Woo-yeong Jeong ins Turnier in Katar. Der 24-jährige Offensivspieler der Stuttgarter ist einer von 26 Profis in Klinsmanns Kader, und einer von drei aus der deutschen Bundesliga. Neben Jeong vom VfB sind Jae-Sung Lee (1. FSV Mainz 05) und Min-Jae Kim vom FC Bayern dabei – und sollen dabei helfen, eine lange Wartezeit zu beenden.

Seit 64 Jahren sehnt man in Südkorea den Asien- Titel herbei. „Es wird Zeit“, sagte Klinsmann und betonte: „64 Jahre – das ist eine sehr lange Zeit für Südkorea. Ich bin überzeugt, dass wir bereit sind für diese große, große Herausforderung.“ Das Turnier startet am 12. Januar, das Finale steigt am 10. Februar, Südkoreas Gegner in der Vorrunde sind Malaysia, Jordanien und Bahrain. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte Klinsmann, „die Spieler machen es bei ihren Clubs gut.“

Jeong hat schon einen Titel gewonnen in dieser Saison

Jeong war vor der Saison vom SC Freiburg nach Stuttgart gekommen – und fehlte dem Team schon einmal mehrere Wochen. Im Herbst nahm er mit der U 23 Südkoreas an den Asienspielen teil, gewann das Turnier durch ein 2:1 im Endspiel gegen Japan und wurde mit acht Treffern Torschützenkönig. Erhoffter Nebeneffekt des Triumphs: Jeong ist wie seine Teamkollegen vom 20-monatigen Militärdienst befreit.

Hoffnungen auf den Titel in Katar macht sich übrigens auch ein anderer Profi des VfB Stuttgart: Hiroki Ito, der dem Bundesligisten zuletzt verletzt gefehlt hatte, nimmt mit Japan an der Asienmeisterschaft teil.