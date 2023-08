Elektrische Business-Limousinen im Vergleich Fünf Punkte, die den BMW i5 vom Mercedes EQE unterscheiden

In Dingolfing beginnt am Freitag die Produktion des elektrischen Fünfer-BMWs. Er steht in direkter Konkurrenz zum EQE von Mercedes-Benz. Wir zeigen, wie die beiden Autos für unterschiedliche Produktstrategien stehen.