8 Der elektrische BMW i5 in der Ausführung M60 mit Allradantrieb Foto: BMW/Daniel Kraus

Am 21. Juli startet BMW in Dingolfing die Produktion des vollelektrischen Modells i5. Wie die E-Klasse von Mercedes gehört der „Fünfer“ zu den klassischen Business-Limousinen deutscher Hersteller. Wenn der i5 im Winter auf den Markt kommt, werden erstmals von beiden Reihen rein batteriebetriebene Varianten verfügbar sein. Der Vergleich ist reizvoll, denn in den Autos zeigt sich auch die unterschiedliche Konzernstrategie.