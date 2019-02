1 Mit diesen Filtersäulen sollen Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden. Foto: dpa

In Ludwigsburg und Stuttgart sollen Filtersäulen von Mann + Hummel die Stickoxid-Werte an den Messstellen senken. Darüber gibt es auch in der Redaktion unterschiedliche Meinungen.

Ludwigsburg - Die Idee klingt bestechend: Die Filterfirma Mann + Hummel in Ludwigsburg will am Stuttgarter Neckartor und an der Friedrichstraße in Ludwigsburg riesige Filtersäulen aufstellen, die Tag und Nacht die Abgase an den viel befahrenen Straßen absaugen. Damit hoffen die Verantwortlichen in den Rathäusern, die Werte an den Messstellen für Stickstoffdioxid unter den Wert von 40 Mikrogramm zu bringen – und damit die auch für Ludwigsburg drohenden Fahrverbote zu verhindern.

Der Vorschlag löst kontroverse Reaktionen aus

Die Idee findet beim Ludwigsburger Oberbürgermeister Werner Spec großen Anklang, die Deutsche Umwelthilfe in Berlin sieht hingegen einen „Akt der Verzweiflung“. Die Umweltaktivisten etwa vom BUND fordern stattdessen eher eine wirksame Verkehrlenkung und Reduzierung der Blechlawine. Die Reaktionen sind kontrovers, das Thema bewegt die Gemüter, jeden Freitag gehen in Ludwigsburg rund 200 Diesel-Freunde auf die Straße und demonstrieren. Was ist richtig, was ist falsch? Sind die Riesen-Staubsauger ein richtiger Weg in einer absurden Debatte, mit dem sich die Kommunen gegen die Klagen der Deutschen Umwelthilfe wehren können? Oder ist das eine Idee aus Absurdistan, die nur an den Symptomen herumdoktert? Meinungen dazu von Tim Höhn und Rafael Binkowski.

Tim Höhn: Idiotisch, aber richtig

Das Ganze mutet an wie ein Schildbürgerstreich. Da werden Messstellen aufgestellt, um herauszufinden, wie dreckig die Luft in Stuttgart, Ludwigsburg und anderswo ist. Und sobald Fahrverbote drohen, platzieren die Städte um diese Messstellen herum riesige Staubsauger, damit dort die Schadstoffbelastung unter den Grenzwert sinkt. Das klingt nicht nur idiotisch, das ist idiotisch.

Angefangen haben mit der Idiotie aber nicht die Städte. Schon der Grenzwert ist umstritten, völlig willkürlich gewählt. Die Standorte der Messstellen sind ebenfalls in der Kritik. In Stuttgart wie in Ludwigsburg hat die Landesanstalt für Umwelt die Anlagen exakt dort in den Boden gerammt, wo die höchsten Belastungen zu erwarten sind. Die Deutsche Umwelthilfe nutzt dies für einen ideologisch motivierten Feldzug gegen den Diesel – der aber nicht die Autoindustrie trifft, die für den Schlamassel mitverantwortlich ist. Nur weil die Luft in Ludwigsburg an der schlimmstmöglichen Stelle etwas schlechter ist als erlaubt, will die Umwelthilfe per Gerichtsbeschluss tausende Autofahrer enteignen lassen.

Wie wäre es mit einer Portion Pragmatismus? Die Luft in Ludwigsburg ist deutlich besser geworden. Beim Feinstaub liegt die Belastung bereits im grünen Bereich. Die Verwaltung investiert viel, damit dies bald auch beim Stickstoffdioxid gelingen wird. Der Nutzen von Fahrverboten hingegen ist äußerst fraglich. In Hamburg wurden gar einzelne Straßenabschnitte für ältere Dieselautos zur Tabuzone erklärt. Als ob das was bringt: Die Autos fahren trotzdem und verschmutzen die Luft halt woanders. Die Bürokratie hat gesiegt.

Der Umwelthilfe geht es offensichtlich nicht darum, die Situation für die Menschen zu verbessern, sondern ums Prinzip, den Grenzwert. Dann muss man diese Organisation eben mit ihren eigenen Waffen schlagen und alles dafür tun, den Grenzwert einzuhalten. Die Staubsauger von Mann+Hummel werden die Luft nicht sauber machen. Aber sie helfen, Fahrverbote zu verhindern. Das ist ein gutes Ziel.

Kontra: Eine Idee aus Absurdistan

Mooswände, Klebestreifen auf der Fahrbahn, Straßenreinigungsfahrzeuge mit nassen Bürsten: Was wurde nicht schon alles versucht, um die Feinstaub- und die Stickoxidwerte an kritischen Messstellen wie am Stuttgarter Neckartor oder an der Ludwigsburger Friedrichstraße zu reduzieren. Jetzt die neueste Schnapsidee: Riesenstaubsauger sollen Tag und Nacht laufen, damit die Werte stimmen und keine weiteren Fahrverbote für Diesel erlassen werden.

Das ist in etwa so, als würde man den Brandmelder in der Wohnung zukleben, damit er nicht anschlägt und die Bewohner aus dem Schlaf reißt, wenn es brennt. Vielleicht schlagen mit den Filtersäulen von Mann+Hummel tatsächlich die Sensoren weniger aus. Alternativ könnte man die Messstellen auch gleich ins Blühende Barock stellen. Aber ist damit das Problem gelöst? Tatsache ist, dass die Luft in den Städten dort mit Abgasen verpestet ist, wo Stadtautobahnen sie durchschneiden.

Und das liegt an der Blechlawine, die jedes Jahr weiter zunimmt. Ob Fahrverbote für ältere Diesel dafür das richtige Mittel sind, darüber lässt sich trefflich streiten. Tatsächlich lässt sich die Luftbelastung nur dann wirksam senken, wenn weniger Autos durch die Städte donnern.

Die Debatte ist in Ludwigsburg wie in Stuttgart entlang ideologischer Fronten erstarrt: Die einen ziehen auf die Straße, um den Wertverlust ihres Dieselwagens zu mindern, die anderen beklagen angebliche Todesfälle durch Stickoxide. Eine Strategie wäre vonnöten: Besseren und zuverlässigen Nahverkehr, Busspuren, eine kluge Verkehrslenkung – und wenn all das nicht reicht, vielleicht sogar Fahrverbote. Das darf jedoch nur das letzte Mittel sein.

Anstatt weiter an den Symptomen herumzudoktern und über Grenzwerte und Messtechniken zu streiten, sollten die Städte wie die große Politik endlich an eine Therapie denken, um Verkehr zu reduzieren. Die Riesen-Staubsauger helfen dabei nicht. Sie werden als Kuriosität der Neuzeit irgendwann im Stadtmuseum enden.