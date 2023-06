9 Prinz William trägt die spektakuläre Robe des Hosenbandordens, Prinzessin Kate ein weißes Kleid mit schwarzen Pünktchen. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Bei hochsommerlichen Temperaturen begeht die britische Königsfamilie den „Garter Day“ des Hosenbandordens. Prinzessin Kate trägt Pünktchen – und Dianas Ohrringe.









Die britischen Royals kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus. Nach König Charles’ Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ begingen die Windsors am Montag den „Garter Day“. Der britische „Order of the Garter“ (auf Deutsch: Hosenbandorden) ist eine der exklusivsten Gemeinschaften der Welt.