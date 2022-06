55 Pünktchen und Royal – Prinzessin Diana im Jahr 1987 (links), Herzogin Kate 2022. Foto: Imago/ZUMA Wire/Sebastian Frej

Da war doch was – Herzogin Kate kreiert in Ascot einen modischen Déjà-vu-Moment: In einem Pünktchen-Kleid, das stark an ein Outfit erinnerte, das einst Prinzessin Diana trug.















Pünktchen und Kate – die Herzogin von Cambridge führte beim Pferderennen von Ascot ein Kleid mit „Polka Dots“ aus. Bei dem Alessandra-Rich-Kleid mit dunklen Punkten auf weißem Grund fühlten sich viele einmal mehr an einen Look von Prinzessin Diana erinnert.

Die 1997 verstorbene Prinzessin von Wales trug 1987 ein ganz ähnliches Kleid. Damals feuerte Diana ihren Mann Prinz Charles beim Polo an.

Wie keine Zweite steht Prinzessin Diana für die Mode der 80er – und die feiert gerade ein gewaltiges Comeback. Kein Wunder, dass man an Herzogin Kate Looks sieht, die den Outfits von Diana von damals so ähnlich sind.

Perfekt machte Kate den Diana-Gedächtnis-Look mit einem kleinen Detail: Die 40-jährige Herzogin trug Perlenohrringe, die einst ihrer Schwiegermutter gehörten.

Wie Herzogin Kate – und ihre Schwägerin Meghan – Prinzessin Diana modisch Tribut zollen, sehen Sie in unserer Bildergalerie!