1 Herzogin Meghan ist derzeit mit den Kindern alleine in Kalifornien. Foto: imago/ZUMA Wire

Herzogin Meghan scheint sich derzeit mit dem Thema Stresslevel zu beschäftigen. Aktuelle Aufnahmen zeigen sie in Kalifornien mit einem Anti-Stress-Pflaster am Handgelenk. Momentan hat sie beide Kinder alleine, da Ehemann Prinz Harry noch auf seiner Asienreise verweilt.









Herzogin Meghan (42) ist derzeit alleine mit den Kindern in ihrer Wahlheimat Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien, ihr Ehemann Prinz Harry (38) befindet sich auf Asienreise. Wie nun Schnappschüsse in US-Medien zeigen, scheint die Abwesenheit ihres Gatten etwas Stress bei Herzogin Meghan auszulösen. Oder handelt es sich nur um den herkömmlichen Alltagsstress einer Mutter? Auf Bildern, die unter anderem "Page Six" veröffentlichte, ist Meghan jedenfalls zu sehen, wie sie ein Anti-Stress-Pflaster am Handgelenk trug.