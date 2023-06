Zum zweiten Mal fahren sie bei „Trooping the Colour“ mit der Kutsche

7 Prinz Louis hält sich die Nase zu, Prinzessin Charlotte und Prinz George schauen sich das Spektakel von „Trooping the Colour“ an. Foto: dpa/Aaron Chown

Bei „Trooping the Colour“ sind sie inzwischen eine feste Größe – die Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William sind groß genug, um in der Kutsche an der Parade teilzunehmen. Für niedliche Bilder sorgt einmal mehr Prinz Louis.









Als Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zum ersten Mal bei „Trooping the Colour“ in der Kutsche mitfahren durften, im Sommer 2022, feierten die Britinnen und Briten das „Platinum Jubilee“ der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. In diesem Jahr wohnten die drei Wales-Kinder der ersten Geburtstagsparade ihres Großvaters König Charles III. bei.