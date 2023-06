7 Die Glitzerstein-Ornamente gaben Prinzessin Kates Outfits einen militärischen Look. Foto: AFP/DANIEL LEAL

In zartem Rosa, Hellblau, oft Creme – so kannte man Prinzessin Kate bei der alljährlichen „Trooping the Colour“-Militärparade in London. In diesem Jahr optierte die 41-Jährige für ein kräftiges Grün. Und das aus gutem Grund: Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William ist seit wenigen Monaten „Colonel of the Irish Guards“ – Ehrenobristin der Irischen Garde.