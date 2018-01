Pressestimmen zur Wolf-Entlassung beim VfB Von „Schmierentheater“ bis „Paukenschlag“

Von mrz 28. Januar 2018 - 14:07 Uhr

Hannes Wolf wurde beim VfB Stuttgart als Trainer entlassen. Foto: dpa

Einen Tag nach der Niederlage des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 ist Hannes Wolf nicht mehr VfB-Trainer. Das Medienecho auf diese Entscheidung fällt deutlich aus.

Stuttgart - Trainerbeben beim VfB Stuttgart! An diesem Sonntag verkündete der Tabellen-15. die Entlassung von Hannes Wolf. Und ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger, der am besten schon am kommenden Samstag in der Partie beim VfL Wolfsburg auf der Bank sitzen soll.

Mehr zum Thema

Hier gibt es alle Entwicklungen zum VfB im Newsblog

Klar ist: Der VfB Stuttgart ist mit der neuesten Entwicklung wieder voll in den Schlagzeilen der Fußball-Nation angekommen. In den Stunden nach dem Rauswurf blicken wir auf die Pressestimmen.

Viel Kritik an Wolf-Entlassung beim VfB

So schreibt die „Welt“ von einem „Schmierentheater beim VfB Stuttgart“. Der „Kicker“ kommentiert: „Wolf hätte Wolfsburg verdient gehabt“ und geht damit darauf ein, dass Hannes Wolf zumindest noch ein persönliches Finale am kommenden Wochenende hätte bekommen sollen.

Derweil geht die „Süddeutsche Zeitung“ eher auf die Gesamtsituation beim VfB Stuttgart ein und schreibt: „Vieles erinnert an das Abstiegsjahr.“ Gerade einmal zwei Jahre ist dieses nun her. Das Portal „Spox“ spricht von einem „Paukenschlag“ beim VfB.

Das nächste Medienecho zum VfB kommt bestimmt

Beim Portal „echo24“ ist man davon überzeugt, dass der Rauswurf falsch ist und zu früh kommt. Man kommentiert: „Falsche Entscheidung, falscher Zeitpunkt.“

Insgesamt, so lässt sich das Medienecho an diesem Sonntag zusammenfassen, kommt der VfB mit seiner Entscheidung, Hannes Wolf zu entlassen, alles andere als gut weg.

Das nächste Beben, so viel ist sicher, folgt spätestens bei der Vorstellung des neuen Trainers. Ob dieser Markus Weinzierl heißt? Mehr dazu lesen Sie hier.