Klinikum Ludwigsburg Ein Umzug des Krankenhauses wäre problematisch

Die beiden Hochhäuser des Ludwigsburger Krankenhauses sind marode. Ein Abriss und ein Neubau an anderer Stelle, bei dem die Häuser in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen zusammengelegt werden, ist aber nicht so einfach. Wie realistisch ist so ein Großprojekt?