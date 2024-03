Klinikum Ludwigsburg: Ein Umzug des Krankenhauses wäre problematisch

1 Eines der jüngsten Bauprojekte am Klinikum Ludwigsburg war der Neubau der Notaufnahme. Foto: Simon Granville

Die beiden Hochhäuser des Ludwigsburger Krankenhauses sind marode. Ein Abriss und ein Neubau an anderer Stelle, bei dem die Häuser in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen zusammengelegt werden, ist aber nicht so einfach. Wie realistisch ist so ein Großprojekt?











Annette Schneider (Name geändert) hat eine ganz klare Meinung zum Ludwigsburger Krankenhaus: „Da hilft nur noch abreißen.“ Zu viele Mängel hätte selbst der sogenannte Neubau, der 1975 in Betrieb gehen konnte. Die Krankenschwester nennt mehrere Beispiele aus ihrem täglichen Kampf mit den technischen Unzulänglichkeiten. So zum Beispiel die Heizung im Büro. „Die können wir nicht selbst an- und ausschalten, da muss jedes Mal der Techniker kommen.“ Deshalb müsse die Heizung selbst am Wochenende vom Herbst bis zum Frühjahr durchlaufen, und wenn es zu warm werde, könne man nur das Fenster öffnen.