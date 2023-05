1 Geht es jetzt am Montag wieder für alle los – oder doch nicht? Foto: dpa/Matthias Balk

Ludwigsburg - Dass die Schulen im Landkreis kommende Woche wirklich in den Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht zurückkehren können, ist alles andere als gesichert. Zumindest werden sie aber, so der Stand am Donnerstagabend, zu Wochenbeginn wohl in diesen Betrieb starten können. Wie sinnhaft das wäre, steht auf einem anderen Blatt.