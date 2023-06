1 Turnusgemäß übt die Polizei unter realistischen Bedingungen, hier ein Übungseinsatz in Mannheim. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Es knallt, es brüllen Leute um Hilfe, es raucht. Die Polizei übt kommende Woche in Böblingen und Sindelfingen unter realistischen Bedingungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unter absolut realistischen Bedingungen übt die Bundespolizei Stuttgart in Sindelfingen und Böblingen in der kommenden Woche. Absolut realistisch heißt, es werden Einsätze geübt, in denen Statisten um Hilfe rufen, in denen mit Platzpatronen geschossen wird und sich Rauch entwickeln kann. Diese Übungen laufen in Böblingen und Sindelfingen in einer Schule und in einem Abbruchhaus.