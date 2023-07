1 Spurensicherung am 1. September am gestohlenen Audi in Sindelfingen Foto: SDMG/SDMG / Frank Dettenmeyer

Böblingen/Berlin - Der Mann ist ein Berliner, hinlänglich polizeibekannt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Autodieb, der in der Nacht zum 1. September in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit einem unterschlagenen Fahrzeug einen Polizisten auf der Flucht mitgeschleift hat und von einer Polizeikugel getroffen wurde, ist nach neun Tagen in Berlin gefasst und inhaftiert worden. Ihm droht eine mindestens einjährige Haftstrafe.