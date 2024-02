Polizeikontrolle in Weinstadt: 21-Jähriger liefert sich spektakuläre Verfolgungsjagd

1 Die Polizei hatte am Dienstagabend einen größeren Einsatz wegen eines 21 Jahre alten Autofahrers. Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Mit diversen Einsatzwagen und einem Polizeihelikopter hat die Polizei einen 21-Jährigen verfolgt, der in Weinstadt auf spektakuläre Weise vor einer Kontrolle flüchtete. Was hat ihn letzten Endes gestoppt?











Link kopiert



Mit mehreren Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber haben Einsatzkräfte am späten Dienstagabend einen 21 Jahre alten Autofahrer verfolgt, der im Rahmen einer Polizeikontrolle in Weinstadt-Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) routinemäßig überprüft werden sollte – und stattdessen türmte. Der junge Mann, in dessen BMW noch zwei weitere Männer mitfuhren, lieferte sich von etwa 23.10 Uhr an eine gefährliche Verfolgungsjagd, die nach den Angaben der Polizei von der Kellereistraße in Weinstadt-Beutelsbach, wo die Kontrolle stattfinden sollte, über die Remshaldener Ortschaften Grunbach und Geradstetten erst nach Hebsack, dann nach Winterbach und über Engelberg und Manolzweiler wieder zurück ins Tal bis nach Schnait führte.