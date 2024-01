Polizeieinsatz in Stuttgart: Was tun, wenn ein Wildschwein im Wohngebiet angreift?

1 Eine gefährliche Begegnung mit einem Wildschwein – die kann es nicht nur im Wald geben. Foto: IMAGO/blickwinkel/R. Kaufung

Mehr als zwei Stunden hat die Polizei nach einem Wildschwein im Stuttgarter Süden gefahndet. Dennoch wird ein älterer Passant schwer verletzt.











Und plötzlich geht eine Vielzahl von Notrufen in der Polizeizentrale ein: Mitten in bewohntem Gebiet im Stuttgarter Süden ist ein Wildschwein unterwegs. Für die Polizei löst das am Samstagnachmittag einen ungewöhnlichen Großalarm in Heslach aus – mit Meldungen, die teils über 700 Meter Luftlinie auseinander liegen. Die Lage ist durchaus ernst: Ein älterer Passant muss mit erheblichen Bissverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.