Wildschwein greift Mann an und verletzt ihn

In Stuttgart-Süd hat ein Wildschwein einen Mann angegriffen (Symbolbild).

Am helllichten Tag wird ein Mann in Stuttgart von einem Wildschwein angegriffen und verletzt. Er muss in einem Krankenhaus behandelt werden.











Ein Mann ist im Stuttgarter Süden von einem Wildschwein angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 77-Jährige erhebliche Bissverletzungen und musste in einem Stuttgarter Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag kurz vor 16 Uhr im Bereich der Tankstelle an der Karl-Kloß-Straße.